Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон" под Липецком

Смертельное ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Смертельное ДТП с детьми произошло ранним утром 24 ноября в Задонском районе Липецкой области. В 3.30 на 436 км платного участка трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы Шкода влетела в столб.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, погибли 33-летняя женщина-водитель, два мальчика 10 и 12 лет, а также 31-летняя пассажирка. Еще в машине находилась 5-летняя девочка. Она в больнице.

По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что накануне в Усманском районе перевернулась Газель. 38-летнего водителя госпитализировали. А в Липецке на улице Гагарина столкнулись УАЗ и Мерседес. От удара первый автомобиль отбросило в столб. Пострадал мужчина за рулем УАЗа. Подробности здесь.