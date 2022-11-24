Спасатели шлифомашинкой сняли кольца с распухших пальцев подростков в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В ноябре спасателям Липецка приходилось 4 раза снимать кольца с опухших пальцев горожан. Один раз помощь понадобилась беременной женщине, у которой отекли руки.

В трех остальных случаях от украшений пострадали подростки. У двоих из них были металлические кольца, купленные через Интернет. Их пришлось снимать отрезной шлифомашинкой. Как уточнили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели сработали профессионально и быстро, не причинив боли.

Напомним, что если кольцо не снимается с пальца, нельзя делать резких рывков. Лучше попробоват намылить палец, смазать его жирным кремом или маслом. Еще один способ - намотать нить на палец, пропустив ее под кольцо, а затем размотать нить.

Если самостоятельно снять кольцо не удается, лучше позвонить по телефонам 101 или 112.