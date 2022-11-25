Житель Липецка украл из церковной лавки золотые цепочки на 259 тысяч рублей

Липчанин обокрал церковную лавку Фото: принтскрин видео.

В Липецке по горячим следам задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий из церковной лавки. По предварительным данным, 49-летний мужчина зашел в павильон в одном из торговых центров города. Пока не было продавца, он вытащил 21 золотую цепочку, спрятал в карман пальто и скрылся. Сумма ущерба - 259 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодея задержали, а похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы. В настоящее время липчанина заключили под стражу.

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