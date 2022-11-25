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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 7:27

Два спасательных расчета тушили пожар в садовом домике в Липецке

А в Хлевенском районе вспыхнул ВАЗ-2115
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке горел садовый домик

В Липецке горел садовый домик

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 24 ноября в Липецке сгорел садовый домик. Пожар вспыхнул в садоводческом товариществе «Спутник» по улице Яблоневая. На месте работали 2 спасательных расчета. Спасти здание не удалось – огонь уничтожил конструкции по всей площади. Никто из людей не пострадал.

В тот же день в Хлевенском районе горел ВАЗ-2115. Пожарные боролись с пламенем в селе Дмитряшевка по улице Шефов. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сгорел моторный отсек машины и салон.

В областном центре в доме на улице Ильича замкнуло проводку в электрощитовой. Открытого огня не было. На улице 9 микрорайон вспыхнул мусорный контейнер. А в Ельце на Привокзальной полыхал мусор на площади 10 кв.м.