Спасатели предупреждают о гололеде и тумане в Липецке

В Липецке гололед и туман Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу 25 ноября в Липецке ожидается гололед и туман. Спасатели просят водителей быть максимально осторожными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам следует позаботиться о нескользящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы обрабатывают улицы областного центра реагентами. Посыпать пешеходные зоны с утра вышли более 110 дворников. Противогололедные материалы на проезжие части вносят 12 машин спецтехники. Повышенное внимание - спускам, постам и подъемам.

Напомним, что в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.