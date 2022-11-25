Росавиация продлила запрет полетов в аэропорт Липецка до 3 декабря

В Липецке продлили режим ограничения полетов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продлили режим временного ограничения полетов. Аэропорт областного центра будет закрыт еще неделю - до 3 декабря 03.45 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Остаются без пассажиров и другие российские аэропорты юга и центральной части России. Пустуют воздушные гавани Анапы, Белгорода, Воронежа, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Остальные аэропорты работают в привычном режиме. Российским авиакомпаниям рекомендовали перевозить граждан по альтернативным маршрутам. Например, через Москву, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды. Об изменениях в расписании воздушных гаваней и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах.