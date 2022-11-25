Водитель Ниссана сбил 15-летнего подростка под Липецком

В Липецкой области иномарка сбила школьника Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 24 ноября в Липецкой области сбили 15-летнего подростка. ДТП случилось в Добринке по улице Октябрьская. 63-летний водитель Ниссана наехал на пешехода. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, школьник в больнице.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона выявили 2 406 нарушений Правил дорожного движения. К административной ответственности привлекли 4 человек - они сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 84 не пристегнулись. Водители 2 105 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.

Зафиксировали 11 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Повреждения получили только машины.

Напомним, что с пятницы 25 ноября в Липецкой области стартует рейд по пьяным водителям. Подробности здесь.