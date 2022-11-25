За повторную продажу алкоголя подростку жительница Липецка попала под уголовную статью

В магазине Правобережного округа Липецка подростку продали алкоголь. Оказалось, что сотрудница уже попадалась на подобных нарушениях. В марте этого года 53-летнюю женщину привлекали к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетнему. Тогда она заплатила 15 тыс. рублей штрафа.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на этот раз на продавщицу завели уголовное дело по ст.151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Наказание - до 80 тыс. рублей штрафа, до 1 года исправительных работ и запрет занимать определенную должность в течение 3 лет.

Полицейские продолжают проводить рейды по магазинам и павильонам города. За 10 месяцев этого года они выявили 140 случаев продажи спиртного подросткам.