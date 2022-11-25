Трамваи остановятся из-за ремонта на мосту через Каменный Лог в Липецке 28 ноября

В Липецке встанут трамваи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 28 ноября в Липецке встанут трамваи. Все из-за ремонта тротуара на мосту через Каменный Лог по улице Терешковой. С 10.00 до 18.00 приостановят движение электротранспорта от Центрального рынка до 9 микрорайона. Как уточнили в пресс-службе мэрии, трамваи №1 "Центральный рынок - ДП6" и №2 "Центральный рынок - 21 микрорайон" проедут только до 9 микрорайона.

Более подробную информацию о движении общественного транспорта можно получить в диспетчерской города по телефону 31-00-82. Узнать, во сколько автобусы и трамваи отправляются от конечных остановок - на официальных сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК".

Напомним, что в областном центре начали обследовать трамвайные пути, здания, сооружения и территории депо. Обновить трамвайную инфраструктуру планируют до конца 2025 года за 14,5 млрд рублей.