Липчанин стал призером первенства России по гребле на байдарках и каноэ

Глеб Гугнин (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Турнир завершился заездами на дистанции 2000 метров. Участвовали 122 спортсмена из более чем 30 регионов России. Серебряную медаль первенства завоевал спортсмен ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта» Глеб Гугнин (тренер Александр Арменинов).

Первенство страны для юниоров – последний старт в году и первый турнир нового сезона. На этих соревнованиях не было гонок экипажей. Спортсмены выступали индивидуально, чтобы тренерам сборной России легче было оценить их форму. Ноябрьский турнир – стартовый этап отбора в национальную команду.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, Иван Агафонов из Ельца стал призером Кубка России по самбо.

Тем временем, Дмитрий Якушев из Липецкой области выиграл первенство России по дзюдо.