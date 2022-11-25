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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 12:58

Рецидивистка отправится на 9 лет в тюрьму за убийство знакомого под Липецком

Пьяная женщина зарезала приятеля из-за старой обиды
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 44-летней женщине, убившей знакомого. Следствие и суд установили, что в ночь на 31 декабря 2021 года жительница Добровского района с сожителем выпивала в доме соседа. Вдруг пьяная гостья вспомнила старую обиду и повалила на пол 68-летнего хозяина дома. Она трижды ударила его кухонным ножом в шею, а затем вместе с любовником ушла домой, выбросив по дороге оружие убийства.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина скончался в результате колото-резаной раны. Проснувшись утром, женщина поняла, что натворила, и сообщила об этом в полицию. Ее уже судили за убийство супруга в состоянии аффекта.

Рецидивистка признала вину. Нож с пятнами крови убитого нашли на обочине дороги. Суд признал женщину виновной и назначил ей 9 лет колонии общего режима.