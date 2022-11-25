Без холодной воды останутся 4 улицы Липецка 26 ноября

В субботу 26 ноября в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях. Советуем заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам 2-я Гранитная и Железнодорожная. На этот же период времени краны пересохнут по улицам Северный Рудник, Кузьминская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к местам отключений по адресам: Кузьминская, 6б и Железнодорожная, 29. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. После окончания работ вода может быть мутной некоторое время. Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.