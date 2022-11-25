Пасмурно и +2 градуса в Липецке в субботу 26 ноября

В Липецке до +2 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 26 ноября в Липецке будет пасмурно. Синоптики обещают без осадков. Ночью в городе 0 градусов. Днем от 1 до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт.ст.

В воскресенье 27 ноября мало что изменится - облачно и сухо. Ночью в областном центре по-прежнему 0 градусов. В светлое время суток столбик термометра покажет +1 градус. Ветер восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 763 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 8 часов 10 минут. Восход все позже - в 8.03. Темнеет, наоборот, раньше - солнце скроется за горизонтом в 16.14. Луна растущая.