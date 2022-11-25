У Северного Рудника в Липецке расчистят свалку в 2,2 гектара за 2,7 млн рублей

В Липецке рекультивируют свалку Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке рядом с поселком Северный Рудник рекультивируют свалку в 2,2 га. На первом этапе вывезут загрязненный грунт. Затем согласно проекту специалисты посеют на участке многолетние травы: мятлик, овсяницу, кострец, клевер и другие. Стоимость работ - 2,7 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, рекультивацию завершат в этом году.

Также расчистили свалки в Данкове и "Орлиный Лог" в областном центре. Их общая площадь составила свыше 25 га. В этом году также рекультивируют свалку в 3,5 га в селе Тербуны. На это уйдет 3,6 млн рублей. А в следующем году начнут восстанавливать землю на территории свалок "Венера" в Липецке и "Нижневоргольскую" в Ельце за федеральные средства.