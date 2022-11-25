До 10 лет грозит подростку за хранение наркотиков под Липецком

В Липецкой области будут судить 17-летнего подростка за хранение наркотиков. Его обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст.228 УК РФ "Приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере". Жителю Елецкого района грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, молодой человек купил части дикорастущей конопли и хранил их в полимерном пакете. Вечером 23 августа его остановили полицейские и нашли высушенное запрещенное растение объемом почти 164 граммов.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, парень признал вину и раскаялся в содеянном. На допросе он пояснил, что купил наркотик для личного употребления. Следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело в суд.