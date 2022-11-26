Липецкие волейболистки проиграли девятый раз подряд

3 декабря в 10-м туре наши девушки сыграют в Нижнем Новгороде со «Спартой». Начало встречи в 17:30. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 25 ноября, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 8-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге принимал дома белорусскую «Минчанку». С каждой партией хозяйки паркета набирали все больше и больше очков (17,19 и 20), но толку от этого оказалось чуть. Итоговые 0:3, девятое поражение кряду и статус беспросветного аутсайдера турнира.

После вчерашнего игрового дня с 20-ю очками лидирует московское «Динамо». Следом располагается саратовский «Протон», казанский «Динамо-Ак Барс», челябинский «Динамо-Метар» и калининградский «Локомотив» (по 18). «Липецк» с двумя баллами и без единой победы в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 3 декабря в 10-м туре наши девушки сыграют в Нижнем Новгороде со «Спартой» (12-е место, семь очков). Начало встречи в 17:30.