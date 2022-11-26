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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 9:59

Полицейские нашли 6 кг наркотиков в садовом домике в Липецке

Владельцу участка грозит до 10 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у 41-летнего мужчины изъяли 6 кг наркотиков растительного происхождения. По данным пресс-службы регионального УМВД России, он выращивал запрещенные растения на своем участке в садоводческом товариществе. Затем собирал урожай и изготавливал марихуану.

Липчанин пояснил оперативникам, что хранил наркотики для себя. Следствие разберется, сказал он правду или скрыл свои истинные мотивы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что столько же грозит 17-летнему подростку за хранение наркотиков. У молодого человека из Елецкого района полицейские изъяли почти 164 г запрещенного вещества. Уголовное дело направили в суд. Подробности читайте здесь.