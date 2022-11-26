Полицейские нашли 6 кг наркотиков в садовом домике в Липецке

В Липецке у 41-летнего мужчины изъяли 6 кг наркотиков растительного происхождения. По данным пресс-службы регионального УМВД России, он выращивал запрещенные растения на своем участке в садоводческом товариществе. Затем собирал урожай и изготавливал марихуану.

Липчанин пояснил оперативникам, что хранил наркотики для себя. Следствие разберется, сказал он правду или скрыл свои истинные мотивы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что столько же грозит 17-летнему подростку за хранение наркотиков. У молодого человека из Елецкого района полицейские изъяли почти 164 г запрещенного вещества. Уголовное дело направили в суд. Подробности читайте здесь.