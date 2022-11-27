Липчане завоевали 13 медалей на международном турнире по хапкидо

Наилучшего результата (три золотых медали) добился Арсен Асанов (весовая категория 87 кг). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Липецкую область на турнире «Russia Open» представили 14 воспитанников общественной организацией «Федерация хапкидо» под руководством Игоря Подколзина. В итоге наши земляки 13 раз понимались на пьедестал почета.

Наилучшего результата (три золотых медали) добился Арсен Асанов (весовая категория 87 кг). Он стал лучшим в дисциплине «керуги» (спарринги), в технической дисциплине «хосинсуль» (в мужской команде вместе с Андреем Кобзевым, Никитой Яловенко и Михаилом Бурковым) и в паре с Еленой Комаровой в «хосинсуле».

Также первое место в «керуги» занял Максим Климов (в/к 68 кг).

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липецкие хоккеисты упустили победу в матче с лидером НМХЛ.