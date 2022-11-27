Липецкий ЛКС добился волевого успеха в Архангельске

3 декабря ЛКС сыграет в «Атланте» с дублем КПРФ. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В Архангельске состоялся матч 10-го тура чемпионата России по мини-футболу в высшей лиге между местным «Поморьем» и липецким ЛКС. Хозяева уже на второй минуте повели в счете – отличился Александр Эпштейн. И хотя на 20-й минуте Денис Гуляйкин выправил ситуацию, на перерыв гости ушли в роли догоняющих – на 25-й минуте Даниил Баскаков снова вывел «Поморье» вперед (2:1). Но во втором тайме забивали исключительно липчане. Дубль оформил Гуляйкин (35-я, 4:2), по разу отличались - Кирилл Докучаев (31-я, 2:2), Елисей Елисеев (33-я, 3:2) и Леон Геджуа (50-я, 5:2). Отметим, что наш голкипер Геджуа к голу в пустые ворота добавил отраженный на 43-й минуте 10-метровый удар. Итог – 5:2 в пользу ЛКС.

- В первом тайме мы имели достаточно возможностей, чтобы не проиграть, - отметил после матча главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Но голы на первой и на последней минутах, конечно, по счёту получилось, что не очень хороший тайм. Хотя мы играли в свой футбол, нагнетали, старались создавать моменты, играли с большим преимуществом. Но так получилось, что из трёх моментов два соперник реализовал, и мы проигрывали. Во втором тайме добавилась в первую очередь реализация. Забили стандарт, реализовали момент, повели по счёту, стало уже легче.

После десяти туров ЛКС занимает третье место с 22-мя очками в активе при разнице мячей 42:21. В ТОП-3 также входят дубль московского КПРФ (26) и «Факел» из Сургута (23). Правда, у липчан одна игра в запасе. Что касается бомбардирской гонки, то наш Фидан Низамутдинов (10 голов) уступает лишь Александру Коробейникову из КПРФ-2 (14). Теперь 3 декабря ЛКС сыграет в «Атланте» с дублем КПРФ.