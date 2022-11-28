Курьер из Саратова обманом забрал у липецкой пенсионерки 300 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецке задержали курьера, обманом забравшего у липецкой пенсионерки 300 тыс. рублей. Так, 78-летней жительнице позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка устроила ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить. Пожилая женщина поверила незнакомцу и передала деньги курьеру. После этого она узнала, что никакой аварии не было.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали злодея. Им оказался 44-летний уроженец Саратова. Он пояснил, что легкий способ заработать нашел через Интернет. В одном из мессенджеров он общался с "работодателем", который координировал его действия. Часть от полученой суммы оставлял себе, а остальное переводил сообщникам.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Мужчину заключили под стражу. Полицейские проверяют его причастность к преступлениям в Тамбовской области. Соучастников фигуранта ищут.