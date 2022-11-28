МЧС предупреждает о гололеде 28 и 29 ноября в Липецкой области

В Липецкой области гололед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 28 и 29 ноября сохранится гололед. Спасатели просят жителей региона быть осторожными. Также в пресс-службе регионального ГУ МЧС России напомнили о мерах безопасности при гололеде.

Так, лучше носить малоскользящую обувь, к каблукам приклеить металлические набойки или паролон, а на сухую подошву - лейкопластырь или изоленту. Передвигаться нужно не отропясь. Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником.

Неопытным водителям за руль лучше не садиться. Если поездку нельзя отменить, необходимо соблюдать скоростной режим, учитывать интенсивность движения, погодные условия. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".