Грузовик Рено перевернулся на трассе под Липецком

Под Липецком перевернулась фура Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 26 ноября в Липецкой области перевернулся грузовик Рено. Авария произошла в 2.30 ночи на трассе Липецк-Доброе в Чаплыгинском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 60-летний водитель не справился с управлением. Он получил травму.

В тот же день в Елецком районе на трассе "Дон" 39-летний мужчина за рулем автомобиля Грейт Волл вылетел в кювет и машина перевернулась. В больницу доставили его пассажиров - 14 и 17 лет, а также 2-летнего малыша.

В Становлянском районе на трассе "Дон" Тойота врезалась в дорожное ограждение. Пострадали 47-летний водитель и 50-летняя женщина.

В воскресенье 27 ноября в Липецке на улице Краснознаменная неизвестный сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Автоинспекторы поймали нарушителя. Им оказался 52-летний водитель Лады-Гранты.