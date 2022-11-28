Двое мужчин погибли в пожарах в выходные под Липецком

В пожарах под Липецком погибли мужчины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 27 ноября в селе Воскресеновка Липецкого района загорелся жилой 3-этажный дом. Пожар тушили 4 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил цокольный этаж дома на площади 100 кв.м. Погиб 64-летний мужчина.

В тот же день кирпичный дом вспыхнул в селе Сланское Лев-Толстовского района. Несмотря на усилия 3 пожарных отделений, пламя уничтожило крышу здания по всей площади. Не удалось спасти 49-летнего мужчину.

В селе Косыревка Липецкого района горела баня с кирпичной пристройкой. А в Грязях по улице Бурденко полыхал автомобиль Ауди-80. Огонь уничтожил внутреннюю отделку салона и моторный отсек иномарки.