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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:12

Двое мужчин погибли в пожарах в выходные под Липецком

А в Грязях горела Ауди-80
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В пожарах под Липецком погибли мужчины

В пожарах под Липецком погибли мужчины

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 27 ноября в селе Воскресеновка Липецкого района загорелся жилой 3-этажный дом. Пожар тушили 4 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил цокольный этаж дома на площади 100 кв.м. Погиб 64-летний мужчина.

В тот же день кирпичный дом вспыхнул в селе Сланское Лев-Толстовского района. Несмотря на усилия 3 пожарных отделений, пламя уничтожило крышу здания по всей площади. Не удалось спасти 49-летнего мужчину.

В селе Косыревка Липецкого района горела баня с кирпичной пристройкой. А в Грязях по улице Бурденко полыхал автомобиль Ауди-80. Огонь уничтожил внутреннюю отделку салона и моторный отсек иномарки.

В Грязях сгорела Ауди

В Грязях сгорела Ауди

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.