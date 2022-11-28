Из-за утечки без холодной воды остались 9 улиц Липецка

В понедельник 28 ноября в Липецке внепланово отключили холодную воду. Произошло это из-за утечки на сетях. С коммунальной аварией разбираются специалисты.

Ориентировочно до 20.00 без воды остались жители дома №29 по улице Железнодорожная, а также частного сектора: улицы Гранитная, Шевченко, Щорса, Урицкого, Кротевича, Новокарьерная, Вавилова, Тельмана.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей. После окончания работ вода может быть мутной некоторое время. Липчанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию жители города могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.