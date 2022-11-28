Житель Липецкой области перевел мошенникам 1,2 миллиона рублей

Жителя Липецкой области обманули на 1 250 000 рублей. 55-летнему мужчине позвонил незнакомец, представился сотрудником Госуслуг, и попросил назвать код из смс-сообщения. Через несколько дней ельчанину позвонила неизвестная девушка и сообщила, что его личный кабинет на портале взломали мошенники.

Сразу же после ее звонка мужчине набрал якобы сотрудник ОВД и сказал, что на его имя оформили 12 заявок на кредит. Затем с ним вновь связалась "сотрудница банка", которая "отменила" некоторые кредитные операции. Чтобы окончательно разрешить недоразумение, она предложила ельчанину оформить 2 банковские карты на максимально возможную сумму и взять аналогичные кредиты.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина выполнил все указания, в том числе, обналичил деньги в банкомате и перевел мошеннице 1 250 000 рублей.