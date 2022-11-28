Спасатели вытащили щенка со дна 6-метрового колодца в Липецке

Спасатели достали щенка со дна колодца Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В субботу 26 ноября в Липецке со дна 6-метрового колодца достали щенка. О случившемся сообщил хозяин животного. Липчанин гулял с питомцев в районе улицы Юбилейная на ЛТЗ. Вдруг пес провалился в прикрытую ветками ловушку. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели приехали на место происшествия и подняли щенка на поверхность, а опасный колодец закрыли бетонной плитой.

В тот же день сотрудники управления опиливали упавшие деревья у стадиона Динамо, дважды вскрывали двери в квартирах - в одном из случаев к пожилой женщине после инсульта не могли попасть врачи. Днем ранее спасатели вытащили мужчину из поймы реки Липовка в Каменном Логу у парка Победы.