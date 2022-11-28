Новогодний "Оркестр снеговиков" и "Карета" появились у Комсомольского пруда в в Липецке

В Липецке готовятся к Новому году 2023 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В понедельник 28 ноября в Липецке установили новогодние композиции "Оркестр снеговиков" и "Карета". Они заняли свои привычные места возле Комсомольского пруда. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в ближайшие дни здесь появятся "Уличные фонари" и надпись "С Новым годом".

Перед началом монтажа специалисты проверили источники питания и светотехнические элементы. Все, что вышло из строя, заменили. Осталось только подключить иллюминацию к электроснабжению.

Липецк засияет разноцветными огнями к середине декабря. До этого времени на улицах города появятся все праздничные украшения. Напомним, что к Новому году уже готовы фонтаны на улице Ленина и каскадном спуске, световой тоннель в сквере Ворошилова, перетяжки на проспекте Мира, консоли на Зегеля и Советской, светодиодные конструкции на Белана, Московской и Катукова.