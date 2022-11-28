С 1 декабря в Липецке подорожает коммуналка Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 1 декабря в Липецке вырастут тарифы ЖКХ. До этого плату за коммунальные услуги повышали в июле. Как сообщили в Минэкономразвития, ежегодную индексацию тарифов перенесли на первый зимний месяц с 1 июля 2023 года. Поэтому следующее повышение случится только с 1 июля 2024 года.

С 1 декабря питьевая вода от РВК-Липецк будет стоить 33,52 руб./куб. м. - выше на 2,78 руб. Канализация подорожает с 26.78 до 29,20 руб./куб.м.

За горячую воду, поставляемой по открытой схеме, то есть когда ее нагревают в котельной или ТЭЦ, липчане будут отдавать на 5,21 руб. больше - 63,13 руб./куб. м. По закрытой схеме - 33.52 руб./куб. м. За тепло - 2430,48 руб./Гкал, хотя было 2215.78 руб./Гкал.

Плата за электроэнергию для липчан с газовыми плитами поднимется с 4.25 до 4,63 руб./кВтч. Для тех, у кого электрические плиты - с 2.98 до 3,24 руб./кВтч.

Тариф за вывоз мусора вырастет на с 529,95 до 582.96 руб./куб.м. Цены на природный газ составят 7 190 руб. за 1000 кубометров.