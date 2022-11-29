Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 ноября 2022 6:52

В пожаре на трассе под Липецком пострадал фургон грузовика

Автомобиль горел на автодороге Задонск-Черниговка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области горел грузовик

В Липецкой области горел грузовик

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 28 ноября в Липецкой области загорелся грузовик. Он вспыхнул на автодороге Задонск-Черниговка в Задонском районе. С огнем боролись 2 спасательных расчета и доброволец. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя повредило фургон автомобиля на площади 10 кв.м.

Также пожар случился в деревне Измайловка Данковского района. Там по улице Новая полыхала кирпичная хозяйственная постройка. На месте работали 3 спасательных отделения – им удалось спасти дом от огня. Сгорела только крыша строения на площади 5 кв.м.

Дважды за сутки вспыхивал мусор – в Ельце на площади 15 кв.м. и в садоводческом товариществе Березка в Липецке на 10 кв.м. А у дома по улице Ильича горел строительный мусорный контейнер.