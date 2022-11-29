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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 7:19

Судимый за грабеж и наркотики парень угрожал убить мать под Липецком

Женщина испугалась за свою жизнь и написала заявление в полицию
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецком районе находящийся под административным надзором 21-летний парень угрожал убить свою мать. Родственники из Краснинского района поссорились. Сын схватил нож и начал угрожать женщине расправой. Она сразу обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, парня уже судили за незаконный оборот наркотиков, грабеж и кражу. В этот раз возбудили уголовное дело по ст.119 УК РФ "Угроза убийством". Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что мошенники обманули жителя Ельца на 1,2 миллиона рублей. Аферисты несколько дней "обрабатывали" мужчину, рассказывая о взломе личной страницы на Госуслугах и 12 кредитах, которые якобы хотят взять на его имя. Подробности здесь.