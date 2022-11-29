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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 8:13

Подросток украл из чужого дома под Липецком сварочный аппарат и мотоблок за 50 тысяч рублей

Парень состоит на учете в ПДН
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области задержали мужчину, обокравшего дом. В Грязях 7 сентября он, отжав пластиковое окно, украл сварочный аппарат, мотоблок и бензиновый триммер. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний безработный, который нигде не учится и состоит на учете в ПДН. Похищенное он продал.

Аналогичное преступление совершил 46-летний мужчина в ночь с 24 на 25 ноября. В селе Демкино Чаплыгинского района он похитил бензотриммер за 5 500 рублей. После он продал его за 1 500 рублей.

По этим фактам возбудили уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы.