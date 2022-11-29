В Липецкой области эвакуировали 10 судов из-за сообщений о минировании

В Липецке и области эвакуируют суды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 29 ноября в Липецкой области эвакуировали суды из-за сообщений о взрывных устройствах. В Липецке – Левобережный и Октябрьский. В регионе – Тербунский, Данковский, Усманский, Чалпыгинский, Грязинский, Становлянский, Добринский и Лебедянский. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления судебного департамента.

Как стало известно lipetsk.kp.ru, в суды поступили сообщения о минировании. Всех работников и посетителей вывели на улицу. Здания осмотрят кинологи и специалисты экстренных служб.

Напомним, что это далеко не первая эвакуация в 2022 году. Так, в сентябре сигналы о минировании поступали в торговые центры Липецка, школы. А в августе эвакуировали Автовокзал на проспекте Победы - на почту пришло письмо с угрозами.