Холодную воду внепланово отключили на 10 улицах Липецка из-за утечки

В Липецке внепланово отключили воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 29 ноября в Липецке произошла утечка на водоводе по улице 2-ая Крымская. Из-за этого до 20.00 холодную воду внепланово отключили по улицам Верхняя, Комсомольская, Крымская, 2-ая Крымская, Пригородная, Киевская, Кирова, переулок Джамбула. Воду подвезут к дому №28 по улице 2-ая Крымская.

Еще одна коммунальная авария случилась по улице 6 Гвардейской дивизии. Там прорвало трубу диаметром 150 мм. Из-за этого ориентировочно до 20.00 краны пересохли у жителей улиц Бачурина, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12-15, 17; 6 Гвардейской Дивизии, 10-13. Подвоз организуют к дому №12 по улице 6 Гвардейской Дивизии.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, после окончания работ вода может быть мутной. Подробности по телефонам: 175 и 236-175.