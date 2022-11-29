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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:48

Жители Липецка приняли след от самолета за работу ПВО

Домыслы липчан опровергли в правительстве области
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчан встревожил след в утреннем небе

Липчан встревожил след в утреннем небе

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Ранним утром 29 ноября в небе над Липецком появился четкий вертикальный след. Интернет-пользователи начали делиться фотографиями в соцсетях и обсуждать, что это могло быть. Кто-то даже писал, что слышал хлопок.

Липчане разделились на 2 лагеря. Одни утверждали, что видели след от ПВО. Другие же просили не нагнетать обстановку и уверяли, что это всего лишь полоса от самолета.

- Нет, это не работа ПВО, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства. – Специалисты сообщают, что утром липчане могли наблюдать в небе след от самолета. Плановые полеты.

Напомним, что в мае следы в небе тоже взбудоражили горожан. Тогда жителей Липецка удивила их необычная траектория. Подробности здесь.