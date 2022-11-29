Эксперты ежегодной премии Frank Mortgage Award 2022 вручили награды

Эксперты агентства назвали передовиков отечественного ипотечного рынка.

Аналитики представили результаты одного из крупнейших в России исследований озаглавленного «Ипотека в России 2022». При его проведении были изучены программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестирован диджитал-функционал банков, опрошены три тысячи ипотечных клиентов, проведена серия интервью с участниками рынка – банками, застройщиками и агентствами недвижимости.

В итоге эксперты наградили лучшие ипотечные банки страны – некоторые из них получили даже несколько призов. Например, в номинациях «Лучший ипотечный банк 2022» и «Самые лояльные ипотечные клиенты» награда досталась банку «Открытие».

- Мы гордимся победой, поскольку эта непосредственная оценка нашей работы теми, кто пользуется нашими ипотечными программами. Для нас очень важно, что клиенты высоко оценивают качество обслуживания, – отмечает Нина Крючкова, вице-президент, руководитель трайба «Ипотека» банка.