12 жителей Липецкой области заболели гриппом за неделю

На минувшей неделе с 21 по 27 ноября 8 460 жителей Липецкой области заболели ОРВИ. Еще 228 – коронавирусом. Грипп выявили у 12 человек – 11 случаев гриппа А и 1 случай гриппа В. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, 63,6% зараженных – дети до 14 лет.

В Липецке зарегистрировали 70% всех случаев по области. Так, 5 894 горожанина заболели ОРВИ, а 7 – гриппом. Это на 18% больше, чем неделей ранее. В основном в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы: у 32% пациентов – РС-инфекции, у 14% - риновирусы, 10% - матепневмовирусы, 7% - аденовирусы, 2% - коронавирусы.

Липчан просят соблюдать меры профилактики, которые помогут защититься от болезней: чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей, проветривать в помещениях, вести здоровый образ жизни.