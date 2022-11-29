В Липецке осудят директора компании, утаившего 90,5 млн рублей налогов

До 6 лет тюрьмы грозит директору логистической компании Липецка, который утаил от налоговой 90,5 млн рублейу. Прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере». Максимальное наказание - до 6 лет тюрьмы.

По версии следствия, 34-летний руководитель с 2016 по 2018 год вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Бюджет не получил 90,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб – выплатил 18 млн рублей. Теперь его ждет суд.