Холодную воду отключат жителям 11 улиц Липецка 30 ноября

В среду 30 ноября в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому – плановые ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Катукова, 4, 4а, 6, 8, 10, 12; проспект Победы, 128, 128а, 130, 132, 134; переулок Учебный, 1к.1.

На этот же период времени крану пересохнут по улицам Студеновская, 13а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 41, 45, 47; Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а, 63; Карьерная, 2 и в частном секторе: улицы Карьерная, Лескова, Елецкая, Павлова, 9 Января, Гастелло.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей и адресам: Карьерная, 2; проспект Победы, 130; переулок Учебный, 1к.1. Подробности в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.