Липецкие тяжелоатлеты везут из Тулы 14 медалей

Турнир собрал более 600 спортсменов из 34 субъектов страны. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На родине самовара завершились всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Серебряный гриф» на призы заслуженного мастера спорта России Бориса Серегина.

Турнир собрал более 600 спортсменов из 34 субъектов страны. В активе тамбовчан 14 наград, пять из которых - высшей пробы.

Победителями стали - Никита Мургин – в/к 49 кг (выполнил норматив мастера спорта России), Дмитрий Кузнецов – в/к 55 кг (рывок - 75 кг, толчок - 95 кг, сумма - 170 кг), Степан Васильев – в/к 96 кг, Богдан Гошля – в/к 67 кг (рывок - 98 кг, толчок - 132 кг, сумма - 230 кг) и Дмитрий Тюрин – в/к 81 кг (рывок - 120 кг, толчок - 155 кг, сумма - 275 кг).

Вторые места заняли - Владимир Зайцев (в/к 37 кг), Анжелика Гришина (в/к 45 кг), Татьяна Черешневская (в/к 55 кг), Дарья Полюхович (в/к 64 кг), Степан Капырин (в/к 81 кг) и Александр Туленинов. Третьими финишировали - Николай Бакин (в/к 33 кг), Артем Лобов (в/к 35 кг) и Егор Мусатов (в/к 73 кг).

Тренируются наши земляки под руководством Игоря Скоморохова, Александра Козадерова, Вячеслава Новикова и Андрея Мургина.