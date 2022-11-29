Липецкие спортсмены стали серебряными призерами Кубка России по пулевой стрельбе

Александр Васильев, Антон Коротких и Никита Гунин. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Ижевске состоялся финал Кубка России по пулевой стрельбе. В турнире приняли участие более 200 спортсменов со всей страны. В последний соревновательный день разыграли медали в командном упражнении «Пневматическая винтовка, 10 м» среди мужчин и женщин. Серебряными призерами стали представители Липецкой области - Александр Васильев, Антон Коротких и Никита Гунин.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липецкие тяжелоатлеты везут из Тулы 14 медалей. Победителями стали - Никита Мургин (в/к 49 кг), Дмитрий Кузнецов (в/к 55 кг), Степан Васильев (в/к 96 кг), Богдан Гошля (в/к 67) и Дмитрий Тюрин (в/к 81 кг).