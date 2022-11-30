Трое пострадали в ДТП с Ладой Калиной и Вестой под Липецком

В Липецкой области столкнулись Лада Веста и Лада Калина Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 29 ноября в Липецке сбили 9-летнего мальчика. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Зегеля около 16.00. За рулем Ниссана был 29-летний водитель. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, школьник получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Лебедянском районе на трассе Лебедянь-Большой Верх-Яблонево столкнулись Лада Калина и Лада Веста. Пострадали оба водителя 73 и 63 лет, а также 69-летняя пассажирка перво машины. Всех доставили в больницу.

В Липецке на проспекте 60 лет СССР 33-летний мужчина за рулем Киа наехал на 21-летнего парня. Пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора.

А на Театральной площади 20-летний водитель Фольксвагена врезался в стоящий Шевроле. Травму получила 35-летняя женщина, управляющая второй иномаркой. Медики оказали ей необходимую помощь.