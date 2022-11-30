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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:55

Электрокар: почти половина российских автовладельцев готова его купить

Треть автолюбителей готова рассмотреть к покупке именно российский электрокар
Источник:kp.ru
Половина автовладельцев положительно оценивает запуск производства отечественного электромобиля.

Половина автовладельцев положительно оценивает запуск производства отечественного электромобиля.

Обнародованы результаты соответствующего опроса, проведенного сотрудниками «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») среди совершеннолетних жителей городов с населением боде 100 тысяч человек. Выяснилось, что о запуске первого в России автомобиля на электродвигателе знают уже 41% опрошенных. А приемлемой его ценой большинство называют сумму до двух миллионов рублей.

Что касается в принципе приобретения электрокара, мнения разделились практически поровну: 44% хотели бы приобрести электрокар, 56% - нет. Больше всего желающих оказалось в Дальневосточном (52%) и Южном (51%) федеральном округах. При этом электрокар российского производства чаще хотели бы приобрести жители Южного (34%), Уральского (33%) и Северо-Кавказского (32%) федеральных округов.

Тех, кто готов приобрести отечественную модель, будет больше если будет активнее развиваться и соответствующая экосистема. Среди наиболее важных ее элементов чаще назвали зарядную инфраструктуру (59% опрошенных), высокое качестве сборки и технологичность (55%).

К слову, 37% говорят, что купят электромобиль в случае наличия скидок по госпрограммам (в том числе, льготного автокредитования). Однако лишь каждый четвертый в курсе, что в рамках госпрограммы на электрокар действует увеличенная скидка в 35%.