За смертельное ДТП с перевернувшимся Фордом в Липецке пьяному водителю грозит до 12 лет

В Липецке в кювет вылетел Форд Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке завели уголовное дело на пьяного водителя, в перевернувшейся машине которого погиб пассажир. 28 ноября в областном центре по улице Тепличная Форд вылетел в кювет. 59-летний мужчина в салоне иномарки от травм скончался на месте.

За рулем находился 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у него не было права управлять автомобилем. Форд принадлежал супруге погибшего.

Возбуждено уголовное дело по п. "а,в" ч.4 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы. Полицейские продолжают устанавливать всех обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.