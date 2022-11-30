Под Липецком ввели карантин из-за бешенства лисы

В Ельце под Липецком ввели карантин из-за бешеной лисы Фото: "КП" Архив

В Липецкой области выявили новый случай бешенства. Заболевание подтвердилось у лисы в Ельце. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии, в городе ввели карантин по бешенству животных.

Всего с начала года в области зафиксировали 5 случаев опасного заболевания. За тот же период 2021 года - 11 лабораторно подтвержденных случаев. От бешенства привили свыше 75 тысяч домашних животных. Процедуру можно пройти бесплатно. Ветеринары напоминают, что вакцинировать любимцев нужно с 2-х месячного возраста. В регионе работают 20 служб, где делают прививку.

Чтобы подстраховать дворовых кошек и собак, специалисты раскладывают брикеты с препаратами от бешенства. В Липецке это делают в лесополосах и на окраинах города.