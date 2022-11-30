Пьяный рецидивист в хлам разбил угнанный ВАЗ об ограждение под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области в отдел полиции обратился 58-летний мужчина с заявлением об угоне автомобиля. Он сообщил, что 28 ноября исчез ВАЗ, который он оставил у дома в селе Крутченская Байгора с ключами в замке зажигания.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, разбитую машину нашли в селе Девица. Подозреваемый - безработный ранее судимый 31-летний местный житель. Он пояснил, что гостил в селе Крутченская Байгора у родственника. Потом он не мог вызвать такси и решил доехать до дома на чужом ВАЗе. Он сел пьяным за руль и в селе Девица врезался в ограждение, да так, что восстановить машину не получится.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы. Также на подозреваемого завели административное дело по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".