Рецидивист украл телефон и 8 тысяч рублей из бани в Липецке

В полицию Липецка обратился местный житель. Мужчина рассказал, что в банном комплексе у него украли мобильный телефон за 12 тыс. рублей. В чехле также находились 8 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники изучили видео с камер наблюдения и установили предполагаемого преступника. Им оказался безработный ранее судимый за грабеж 58-летний липчанин. Он вошел в баню через незакрытую дверь и также незаметно вышел из помещения.

Имущество изъяли и вернули потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что под Липецком пьяный рецидивист угнал ВАЗ, чтобы доехать до дома. По пути он врезался в ограждение. Подробности здесь.