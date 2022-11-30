За третью пьяную езду у жительницы Липецка конфисковали Хендай

У матери двоих малолетних детей из Липецка за пьяную езду конфисковали автомобиль. Суд установил, что 38-летняя женщина дважды попадалась в нетрезвом видео за рулем. 30 сентября в районе улицы Стаханова ее "Хендай Солярис" остановили сотрудники ГИБДД. Женщина вновь оказалась пьяна.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на липчанку завели уголовное дело по ч.2 ст.264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления". Женщина признала вину.

Так как она еще не отбыла наказание по предыдущим приговорам, ей назначили 1 год и 3 месяца колонии-поселения, а также лишили водительских прав на 5 лет. Машину у липчанки конфисковали в пользу государства.