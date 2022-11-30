16-метровую новогоднюю ель поставят в центр катка на площади у "Звездного" в Липецке

В Липецке начали украшать площадь у "Звездного" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают готовиться к Новому году 2023. Специалисты начали украшать площадь перед СК "Звездный". В этом году праздничную 16-метровую ель установят в центре катка. От ее макушки раскинется световой шатер. Ранее там стояли полярные медведи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик ставит 6-метровые световые столбы по периметру площади. На их верхушках закрепляют световые элементы, напоминающие орбиты планет. Опоры соединят гирляндой с холодным свечением. Их общая протяженность составит 3,5 км.

На площади уже появились четыре космические звезды. В ближайшее время там смонтируют цветы и горку для ребят - в прошлом году ее не было из-за длительной процедуры сертификации. Работы обещают завершить к середине декабря.