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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:36

16-метровую новогоднюю ель поставят в центр катка на площади у "Звездного" в Липецке

Пространство украсят к середине декабря
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке начали украшать площадь у "Звездного"

В Липецке начали украшать площадь у "Звездного"

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают готовиться к Новому году 2023. Специалисты начали украшать площадь перед СК "Звездный". В этом году праздничную 16-метровую ель установят в центре катка. От ее макушки раскинется световой шатер. Ранее там стояли полярные медведи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик ставит 6-метровые световые столбы по периметру площади. На их верхушках закрепляют световые элементы, напоминающие орбиты планет. Опоры соединят гирляндой с холодным свечением. Их общая протяженность составит 3,5 км.

На площади уже появились четыре космические звезды. В ближайшее время там смонтируют цветы и горку для ребят - в прошлом году ее не было из-за длительной процедуры сертификации. Работы обещают завершить к середине декабря.