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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:48

Синоптики обещают до 13 градусов мороза в ночь на 1 декабря в Липецкой области

В выходные станет теплее
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке морозно

В Липецке морозно

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкую область пришли морозы. В ночь на четверг 1 декабря синоптики обещают от 8 до 13 градусов со знаком минус. Днем в регионе от 1 до 6 градусов ниже ноля. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 765 мм рт.ст.

В пятницу 2 декабря в Липецке будет теплее. В темное время суток столбик термометра опустится до -3 градусов. Днем легкий морозец - около 1 градуса. Облачно, но без снега. Ветер восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт.ст.

Световой день становится все короче - 7 часов 59 минут. Восход в 8.11. Солнце скрывается за горизонтом в 16.10. Луна растущая.