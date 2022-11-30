Синоптики обещают до 13 градусов мороза в ночь на 1 декабря в Липецкой области

В Липецке морозно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкую область пришли морозы. В ночь на четверг 1 декабря синоптики обещают от 8 до 13 градусов со знаком минус. Днем в регионе от 1 до 6 градусов ниже ноля. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 765 мм рт.ст.

В пятницу 2 декабря в Липецке будет теплее. В темное время суток столбик термометра опустится до -3 градусов. Днем легкий морозец - около 1 градуса. Облачно, но без снега. Ветер восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт.ст.

Световой день становится все короче - 7 часов 59 минут. Восход в 8.11. Солнце скрывается за горизонтом в 16.10. Луна растущая.