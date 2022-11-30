Семь липчан победили на домашнем всероссийском турнире по дзюдо

В спортивном зале ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» прошел всероссийский турнир по дзюдо памяти Льва Львовича Ларикова среди юношей до 18 лет. В активе хозяев семь золотых наград из десяти возможных.

Первые места заняли:

в/к 42 кг - Георгий Перегудов (ГБУ ЛО ОК СШОР); в/к 46 кг - Егор Таньшин (МБУ СШ-8); в/к 50 кг - Алексей Чиркин (МБУ СШ-8); в/к 55 кг - Михаил Рубченков (МБУ СШ-8); в/к 60 кг - Егор Солопов (МБУ СШ-8); в/к 90 кг - Роман Бородин (МБУ СШ-6); в/к свыше 90 кг - Тимур Руднев (МБУ СШ-6).

Как ранее сообщал сайт lipetsk, липецкие спортсмены стали серебряными призерами Кубка России по пулевой стрельбе.

Тем временем, липецкие тяжелоатлеты везут из Тулы 14 медалей. Победителями стали - Никита Мургин (в/к 49 кг), Дмитрий Кузнецов (в/к 55 кг), Степан Васильев (в/к 96 кг), Богдан Гошля (в/к 67) и Дмитрий Тюрин (в/к 81 кг).